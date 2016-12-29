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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відчували смак перемоги, – ветеран АТО про те, як у 2014 ЗСУ мало не відвоювали Донбас

12:23, сьогодні 794 Читать новость на русском
Тоді бійці вже бачили Донецьк
Тоді бійці вже бачили Донецьк / politeia.org.ro

Влітку 2014 року українські бійці на Донбасі впевнено просувалася вперед. Таким темпом українська армія практично дійшла до Донецька. Бійці планували відбити всі окуповані території, але після наказу змушені були перейти в оборону.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів ветеран АТО, екс-заступник командира танкової роти Іван Начовний.

"Тоді всі були натхнені, перша хвиля потихеньку відбивала те, що було втрачено і у всіх був смак перемоги на устах. Здавалося, що ось-ось ми вийдемо на кордон з Росією і це питання буде закрите назавжди. Але ми були змушені зупинитися, не знаю з яких причин, хоча ми вже бачили Донецьк. Нам чомусь сказали зайняти оборонну позицію і тим самим поставили хрест на нашому успіху. Тим самим дали противнику час підтягнути сили, окопатися і перейти до тієї форми війни, яка триває досі", – пригадує ветеран.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що 2016 став першим роком з початку війни, коли Україна не втратила жодного шматка своєї території. І наступний рік стане переломним – "метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію".

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
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