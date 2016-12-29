Відчували смак перемоги, – ветеран АТО про те, як у 2014 ЗСУ мало не відвоювали Донбас

Влітку 2014 року українські бійці на Донбасі впевнено просувалася вперед. Таким темпом українська армія практично дійшла до Донецька. Бійці планували відбити всі окуповані території, але після наказу змушені були перейти в оборону.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів ветеран АТО, екс-заступник командира танкової роти Іван Начовний.

"Тоді всі були натхнені, перша хвиля потихеньку відбивала те, що було втрачено і у всіх був смак перемоги на устах. Здавалося, що ось-ось ми вийдемо на кордон з Росією і це питання буде закрите назавжди. Але ми були змушені зупинитися, не знаю з яких причин, хоча ми вже бачили Донецьк. Нам чомусь сказали зайняти оборонну позицію і тим самим поставили хрест на нашому успіху. Тим самим дали противнику час підтягнути сили, окопатися і перейти до тієї форми війни, яка триває досі", – пригадує ветеран.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що 2016 став першим роком з початку війни, коли Україна не втратила жодного шматка своєї території. І наступний рік стане переломним – "метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію".