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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Відчуйте себе нардепом: Радою тепер можна прогулятись віртуально

10:15, сьогодні 256 Читать новость на русском
Радою тепер можна прогулятись, не виходячи з дому
Радою тепер можна прогулятись, не виходячи з дому / Фото із соцмереж

Google запустив 3D-тур українським парламентом.

Як пояснили в компанії, це вперше в Україні державна інституція такого рівня дозволила кожному охочому провести віртуальну екскурсію головними залами і кулуарами.

Прогулятись Радою можна за допомогою карт Google в режимі Street View.

Для огляду доступна головна сесійна зала парламенту, балкони і кулуари.

Як зазначають у Google, завдяки зручній навігації, можна легко пересуватися між різними локаціями будівлі українського парламенту – необхідно вибрати потрібний рівень з правого боку екрану, або просто слідувати за стрілками.

До слова, вранці 24 лютого "радикал" Олег Ляшко у своєму Facebook вів пряму трансляцію із засідання Верховної Ради і показав парламентські коридори, в які пресу не впускають.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!!!

Дивіться також: Хто з депутатів найбільше прогулював Верховну Раду: інфографіка

Теги: Україна Google Верховна Рада Інтернет
Джерело: 24 Канал
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