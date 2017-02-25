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Відеоролик про надокучливу панду зібрав шалену кількість переглядів

07:03, сьогодні 2043 Читать новость на русском
Панда
Панда / Фото з відкритих джерел

Відеоролик про милу панду в заповіднику зібрав вже більше 130 млн переглядів користувачів. А все тому, що панда хотіла гратись, а не дивитись, як чоловік прибирає в заповіднику.

Не даремно милих пандочок всі люблять. Доказ цьому є кумедне відео, яке в Facebook за останні дні стало дуже популярним.

На відеоролику видно, як панда ні на крок не хоче відступати від працівника заповідника. Як жартують в мережах "Ця панда хоче гратись, а не прибирати".
Співробітник центру розведення панд намагається відчепити її і відносить щоразу подалі від себе, але панда не здається і добряче піднімає настрій чоловіку:

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Теги: LifeStyle Курйози світ тварин
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