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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відкинуло на 10 метрів по проходу, – моторошна історія вцілілих шахтарів

20:54, сьогодні 661 Читать новость на русском
Шахтарі у лікарні
Шахтарі у лікарні / gazeta.ua

Гірники, які вижили після вибуху метану на шахті "Степова" у селі Глухів, що на Львівщині, поділились розповідями про інцидент.

Про це повідомляє "Gazeta.ua".

20 шахтарів перебувають в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні Львова. Як запевнив головний лікар Василь Савчин, жоден з постраждалих шахтарів не має таких опіків, які могли б становити загрозу їхньому життю.

За словами лікарів, лікування для потерпілих шахтарів є абсолютно безкоштовним. Чоловіки мають обпечені та розширені легені, шкірні опіки, контузії, забої.

Шахтарі у той зловіщий день працювали у першу зміну – виконували ремонтні роботи.

"Ми були у лаві, вибух стався миттєво. Каски, ліхтарі повідлітали. Лежимо в темряві, хто живий, хто мертвий. Навколо вогонь, пилюка, дихати взагалі нема чим. Хто головою сильніше вдарився, у кого організм не витримав тиску ударної хвилі, той не вижив. Витягли нас десь за 15 хвилин", – розповідає слюсар Олег Семенчук.

Читайте також: На Львівщині попрощались із загиблими на шахті "Степова"

Мого Сергія і двох його співробітників відкинуло на 10 метрів по проходу. Він вижив, а ті мертві біля нього попадали. Опіків має площею 35%, на одне вухо не чує. Мало в нього бути весілля 29 липня, вже ресторан замовлений, розписку призначили. Тепер не знаємо, що робити, бо змінився так, що ледь впізнали,
– каже мати постраждалого Валентина Бутрей.

За словами чоловіків, після одужання повернуться на шахту "Степова". Бо з роботою зараз важко. Хлопці сподіваються, що до того часу обладнання у шахті поміняють.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. 8 гірників загинули.

За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану.

В опіковому відділенні лікарні перебувають 23 гірники.

Теги: Україна Львів Вибух на шахті на Львівщині Лікування Аварії на шахтах
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