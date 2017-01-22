Відкладена "зрада", Київ в тумані, – найсмішніші меми за тиждень

Тиждень, що минає був багатим не лише на резонансні події, а й на дотепну інтерпретацію.
Наприкінці тижня українців очікувала важлива новина – корпорація "Рошен" заявила про закриття кондитерської фабрики у Липецьку.
А починався тиждень з туману, який охопив майже усю країну. Проте найбільше дісталося Києву – через безвітряну та сиру погоду столиця опинилася у полоні їдкого туману, змішаного із викидами промисловості.
Найважливіша міжнародна подія, за якою активно слідкували і в Україні, – інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.
19 січня українці традиційно пірнали в ополонку – соцмережі заполонили фото та кумедні коментарі з загартовувальниками.
Додаток, який робить з будь-кого милу японську дівчинку, став хітом соціальних мереж.
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