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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Відкладена "зрада", Київ в тумані, – найсмішніші меми за тиждень

20:00, сьогодні 2158 Читать новость на русском
"Страх і ненависть у світі" / Фото з соцмереж

Тиждень, що минає був багатим не лише на резонансні події, а й на дотепну інтерпретацію.

Відкладена "зрада"

Наприкінці тижня українців очікувала важлива новина – корпорація "Рошен" заявила про закриття кондитерської фабрики у Липецьку.

Київ в тумані

А починався тиждень з туману, який охопив майже усю країну. Проте найбільше дісталося Києву – через безвітряну та сиру погоду столиця опинилася у полоні їдкого туману, змішаного із викидами промисловості.

Трампоманія

Найважливіша міжнародна подія, за якою активно слідкували і в Україні, – інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

Сміх з ополонки

19 січня українці традиційно пірнали в ополонку – соцмережі заполонили фото та кумедні коментарі з загартовувальниками.

Всесвітнє "мі-мі-мі"

Додаток, який робить з будь-кого милу японську дівчинку, став хітом соціальних мереж.

Теги: Курйози Меми
Джерело: 24 Канал
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