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Відкритий лист генерального директора 24 Каналу Романа Андрейка до голови Служби безпеки України

15:47, сьогодні 1736 Читать новость на русском
Відкритий лист генерального директора 24 Каналу Романа Андрейка до голови Служби безпеки України

Відкритий лист генерального директора 24 Каналу Романа Андрейка до голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака.

Шановний Василю Сергійовичу!

Сьогодні мені стало відомо про те, що вчора ввечері двоє офіцерів очолюваної Вами Служби безпеки України навідувалися до будинку, де розміщений офіс 24 каналу. Але з незрозумілих, поки що, для мене причин, цей візит Ваші підлеглі намагалися залишити в таємниці. А спілкування зводилося до розпитування вахтера та інших осіб біля будинку.

Пред’явивши посвідчення капітана СБУ (на жаль, прізвище ніхто не запам’ятав), один із офіцерів розпитував про те чи "все тут в порядку із 24 каналом" та "хто в них засновники і як взагалі справи". Інший Ваш підлеглий посвідчення не показав взагалі.

Хочу звернутися до Вас, шановний Василю Сергійовичу, відкрито та запитати – чи можу я бути корисним для очолюваної Вами Служби Безпеки у її надважливих завданнях? Прошу по можливості дати відповіді на такі запитання:

  • Чи справді вчорашній візит до офісу нашого телеканалу був візитом офіцерів СБУ, чи особи, що навідалися до нас та задавали незрозумілі запитання, були самозванцями?
  • Чи справді сучасні методи отримання інформації про засновників та керівників ЗМІ включають в себе опитування вахтерів?
  • Чи був вчорашній візит офіцерів СБУ "ознайомчим" в рамках якогось провадження, що відкрито в Службі і якщо так – то що це за провадження? І чи слід мені, як керівнику 24 каналу, або засновникам каналу, про яких розпитували Ваші офіцери, підготуватися до наступних візитів?

Зі свого боку хочу запевнити Вас, шановний Василю Сергійовичу, що 24 канал стояв і буде стояти на сторожі інтересів Держави Україна. Ми робили це до Революції Гідності і під час Майдану. Ми продовжуємо робити це зараз, коли Україна фактично знаходиться у стані війни. І я щиро сподіваюся, що наші з вами цілі є спільними.

Роман Андрейко,
Генеральний директор 24 каналу

Теги: Україна Політика СБУ
Джерело: 24 Канал
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