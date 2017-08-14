Відкрито карту незаконних будівництв, проти яких веде боротьбу команда столичної "Самопомочі"

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Незважаючи на відсутність дозвільних документів, зухвалі забудовники продовжують у Києві зводити архітектурних монстрів, які часто призводять до знищення пам’яток культури.
Складно навіть уявити, що ж спонукає людей до геть необдуманих та протизаконних дій. До прикладу, на Подолі "підприємець" після самозахвату території звів там торговий центр. Про людей, що мешкають по-сусідству, йому, звісно, начхати, оскільки вони зі своїх вікон тепер бачать бетонні стіни замість сонячних променів. Лише вдумайтесь.
Підготували карту незаконних забудов, проти яких веде боротьбу команда київської "Самопомочі". Тут ви зможете побачити наступну інформацію:
- хто захищає інтереси громади;
- що зроблено;
- статус будівництва;
- порушення забудовниками.
Станом на сьогодні (8 серпня 2017) наша команда працює над тим, аби були зупинені будівельні роботи на 15 об’єктах. Цей список щоразу збільшується, але лише разом зможемо перемогти будівниче свавілля у нашому з вами місті!