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Відкрито реєстрацію на кіберспортивний турнір WEGAME VaultCup

11:40, сьогодні 29 Читать новость на русском
WEGAME VaultCup
WEGAME VaultCup

8-9 квітня на арт-заводі "Платформа" під час фестивалю WEGAME 3.0 відбудеться LAN-фінал кіберспортивного турніру WEGAME VaultCup!

Учасники зустрінуться на спеціально обладнаній арені від ASUS CyberZone та продемонструють високу майстерність, але тільки окремі з них доведуть свою першість в улюбленій грі.

Битви відбудуться з 3 дисциплін:

  • CS:GO;
  • Dota 2;
  • League of Legends.

Загальний призовий фонд WEGAME VaultCup – 30 000 гривень!

Щоб потрапити у LAN-фінал на WEGAME 3.0, командам слід пройти online-відбір, попередньо зареєструвавшись на офіційному сайті заходу. Подавайте заявку до 30 березня 2017 року.

Для участі:

  • збери команду з 5 гравців;
  • 1-2 квітня пройди відбір в online-кваліфікації на платформі FACEIT.com.

Після завершення матчів на сайті WEGAME опублікують перелік з 8 найкращих команд, які увійшли до фіналу.

8-9 квітня пройде LAN-турнір за системою single elimination BO1, а фінал відбудеться в форматі BO3.

На переможців з кожної дисципліни чекають цінні призи.

I місце:

  • грошовий сертифікат на суму 10 000 гривень;
  • 5 безкоштовних абонементів у комп`ютерний клуб VaultCity на місяць;
  • 5 фирменных свитшотов HyperX.

II місце:

  • 5 пар навушників HyperX Cloud Core (KHX-HSCC-BK-BR);
  • 5 абонементів у комп`ютерний клуб VaultCity на місяць.

III місце:

  • 5 пар навушників HyperX Cloud Stinger (HX-HSCS-BK/EE);
  • 5 абонементв у комп`ютерний клуб VaultCity на 2 тижні.

Спонсор турніру WEGAME VaultCup – виробник якісних гаджетів для геймерів HyperX.

Доведи першість в улюбленій грі, виграй грошовий приз або круті геймерські навушники! Також на фестивалі WEGAME 3.0 пройдуть аматорські турніри та автограф-сесії з кіберспортивними зірками. Квитки придбай тут.

Теги: Київ
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