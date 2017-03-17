Відкрито реєстрацію на кіберспортивний турнір WEGAME VaultCup

8-9 квітня на арт-заводі "Платформа" під час фестивалю WEGAME 3.0 відбудеться LAN-фінал кіберспортивного турніру WEGAME VaultCup!
Учасники зустрінуться на спеціально обладнаній арені від ASUS CyberZone та продемонструють високу майстерність, але тільки окремі з них доведуть свою першість в улюбленій грі.
Битви відбудуться з 3 дисциплін:
Загальний призовий фонд WEGAME VaultCup – 30 000 гривень!
Щоб потрапити у LAN-фінал на WEGAME 3.0, командам слід пройти online-відбір, попередньо зареєструвавшись на офіційному сайті заходу. Подавайте заявку до 30 березня 2017 року.
Для участі:
Після завершення матчів на сайті WEGAME опублікують перелік з 8 найкращих команд, які увійшли до фіналу.
8-9 квітня пройде LAN-турнір за системою single elimination BO1, а фінал відбудеться в форматі BO3.
На переможців з кожної дисципліни чекають цінні призи.
I місце:
II місце:
III місце:
Спонсор турніру WEGAME VaultCup – виробник якісних гаджетів для геймерів HyperX.
Доведи першість в улюбленій грі, виграй грошовий приз або круті геймерські навушники! Також на фестивалі WEGAME 3.0 пройдуть аматорські турніри та автограф-сесії з кіберспортивними зірками. Квитки придбай тут.