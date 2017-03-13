Відкрито реєстрацію на конкурс косплею WEGAME 3.0

8-9 квітня на арт-заводі "Платформа" під час WEGAME 3.0 відбудеться косплей-шоу з призовим фондом у 15 тисяч гривень!

Цьогоріч фестиваль проходить спільно з "Вуличною Їжею".

Це вже третій конкурс косплею на фестивалях WEGAME! Попередні запам'яталися неповторною атмосферою для глядачів і учасників, чимало з яких вже активно готуються до виступів цього року. З радістю на косплей-шоу WEGAME 3.0 повертаються члени журі, яких всі полюбили.

Взяти участь у конкурсі матимуть можливість діти в категорії "3-11 років", підлітки – "12-17 років" та дорослі косплеєри в 3 номінаціях:

"Фільми, серіали та мультфільми";

"Комікси та художня література";

"Відеоігри".

У кожній з 5 категорій буде місце лише для 20 номерів! Тому радимо всім охочим не зволікати з реєстрацією.

Подавайте заявку вже зараз тут.

До участі допускаються образи та костюми, які раніше брали участь на інших івентах.

Пропонуємо ознайомитися з відеороликом, створеним на базі найяскравіших номерів минулорічного шоу. Стежте за актуальною інформацією на нашому порталі в розділі "Новини".

Купуйте квитки на WEGAME 3.0 за посиланням.