12:26
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 11:00: Апеляція у справі Насірова. Роботи розвозять їжу у Вашингтоні
Випуск новин
11:57, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Київ
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Відкрито реєстрацію на конкурс косплею WEGAME 3.0

11:35, сьогодні 42
WEGAME 3.0
WEGAME 3.0

8-9 квітня на арт-заводі "Платформа" під час WEGAME 3.0 відбудеться косплей-шоу з призовим фондом у 15 тисяч гривень!

Цьогоріч фестиваль проходить спільно з "Вуличною Їжею".

Це вже третій конкурс косплею на фестивалях WEGAME! Попередні запам'яталися неповторною атмосферою для глядачів і учасників, чимало з яких вже активно готуються до виступів цього року. З радістю на косплей-шоу WEGAME 3.0 повертаються члени журі, яких всі полюбили.

Взяти участь у конкурсі матимуть можливість діти в категорії "3-11 років", підлітки "12-17 років" та дорослі косплеєри в 3 номінаціях:

  • "Фільми, серіали та мультфільми";
  • "Комікси та художня література";
  • "Відеоігри".

У кожній з 5 категорій буде місце лише для 20 номерів! Тому радимо всім охочим не зволікати з реєстрацією.

Подавайте заявку вже зараз тут.

До участі допускаються образи та костюми, які раніше брали участь на інших івентах.

Пропонуємо ознайомитися з відеороликом, створеним на базі найяскравіших номерів минулорічного шоу. Стежте за актуальною інформацією на нашому порталі в розділі "Новини".

Купуйте квитки на WEGAME 3.0 за посиланням.

Теги: Київ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кравчук озвучив цікавий план для вирішення війни на Донбасі
 11 грудня 2016 , 10:52 68
З'явились перші відео та фото з похорону Мотороли
 19 жовтня 2016 , 11:36 46
Росія фізично не зможе збити українські ракети, – військовий експерт
2 грудня 2016 , 00:42 11
Київська влада знайшла спосіб, як вгамувати ненажерливих перевізників
 24 січня , 15:41 5
Скільки українців святкували Новий рік під головною ялинкою країни: вражаюча цифра
 1 січня , 18:06
Канал реалізації підроблених ліків викрили у Києві
 7 березня , 14:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук