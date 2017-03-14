Відкриття Євробачення-2017 пройде під Радою і встановить рекорд

Церемонія "червоної доріжки" та урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення, що цьогоріч пройде у Києві, відбудеться на площі Конституції.
Про це у вівторок у Києві повідомив креативний директор подій Євробачення-2017 Сергій Проскурня.
7 травня – церемонія "червоної доріжки" та урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення,
– сказав він.
Організатори зазначають, що цьогорічна довжина червоної доріжки буде рекордною і становитиме 265 метрів.
Вони пояснюють, що вибрали площу Конституції під стінами Верховної Ради України, щоб показати Київ в сучасному та історичному розрізі.
З 4 до 14 травня також буде функціонувати Eurоvision village, яке прийме фанатів пісенного конкурсу та гостей столиці на Хрещатику. Там буде розташована сцена, фанзона і зона фудкорту.
"Це буде єдина публічна локація, де будуть транслювати півфінали і фінал", – зазначив івент-менеджер заходу Кирило Воронов.
Зона для акредитованих фанів та делегацій, яка також буде функціонувати з 4 до 14 травня, буде розташована в конгресно-виставковому центрі "Парковий".
Раніше у вівторок стали відомі імена усіх конкурсантів, які візьмуть участь у Євробаченні-2017.
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