Відкриття Євробачення-2017 пройде під Радою і встановить рекорд

Церемонія "червоної доріжки" та урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення, що цьогоріч пройде у Києві, відбудеться на площі Конституції.

Про це у вівторок у Києві повідомив креативний директор подій Євробачення-2017 Сергій Проскурня.

7 травня – церемонія "червоної доріжки" та урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення,

– сказав він.

Організатори зазначають, що цьогорічна довжина червоної доріжки буде рекордною і становитиме 265 метрів.

Вони пояснюють, що вибрали площу Конституції під стінами Верховної Ради України, щоб показати Київ в сучасному та історичному розрізі.

З 4 до 14 травня також буде функціонувати Eurоvision village, яке прийме фанатів пісенного конкурсу та гостей столиці на Хрещатику. Там буде розташована сцена, фанзона і зона фудкорту.

"Це буде єдина публічна локація, де будуть транслювати півфінали і фінал", – зазначив івент-менеджер заходу Кирило Воронов.

Зона для акредитованих фанів та делегацій, яка також буде функціонувати з 4 до 14 травня, буде розташована в конгресно-виставковому центрі "Парковий".

Раніше у вівторок стали відомі імена усіх конкурсантів, які візьмуть участь у Євробаченні-2017.

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