Відлуння скандалу: в Україні врешті заборонили відстрілювати одну з тварин

В Україні на 25 років ввели мораторій на полювання на лосів.

Про це розповів міністр екології України Остап Семерак.

Він зазначив, що уже підписав відповідний наказ. Слідкувати за дотриманням заборони повинна Державна екологічна інспекція.

Також документом передбачено розробку програми відтворення популяції лосів в Україні.

Якщо відверто, то з мораторієм ми запізнилися на років 20-30. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди,

– написав він.

За словами міністра, зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 до 6 тисяч особин.

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