Відлупцювати варвара. Портников проаналізував першу зустріч Макрона і Путіна

Український журналіст Віталій Портников проаналізував першу зустріч нового президента Франції Еммануеля Макрона з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це він написав у блозі для видання Glavred.info.

Зокрема, журналіст звертає увагу, що зустріч мала стати справжньою політичною сенсацією - і очікування себе виправдали.

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"Макрон з першого моменту був у кращій позиції. Адже це не він полетів до Путіна в Москву, а сам Путін помчав до Парижа вперше за останні п'ять років. І не можна сказати, що в Парижі його чекав теплий прийом", – зауважив Портников.

Зокрема, журналіст звернув увагу, що переговори проходлили не в Єлисейському палаці (це офіційна резиденція президентів Франції), а в королівському музейному Версалі, куди Путін приїхав відкривати чергову виставку. Тож самі переговори виглядали як офіційна зустріч в кулуарах виставки.

"Ніякого порозуміння не вийшло…Тому що діалог лікаря з пацієнтом, який не розуміє, як серйозно він хворий і не хоче лікуватись, - ніколи не буває "конструктивним обміном думками". Схоже, навіть на першій зустрічі з Путіним Макрон міг зрозуміти в яку глибоку прірву встиг провалитися цей пацієнт", – резюмує Портников.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Одними з ключових тем були конфлікти на Донбасі та Сирії. Зокрема в українському конфлікті Макрон пригрозив Росії новими санкціями, якщо відбудеться ескалація.