Віднайшли викрадені картини відомого українського художника Івана Марчука

Зниклі картини відомого українського художника Івана Марчука знайшли у Києві. Усі роботи обіцяють невдовзі повернути автору.

Сам Іван Марчук у Facebook подякував усім небайдужим. Про втрату понад сотні унікальних полотен напередодні повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

Ще торік улітку Іван Марчук передав свої твори для чергової виставки в іспанському музеї. Утім, обіцяної виставки агент митця, бізнесмен Ігор Дідковський, так і не влаштував.

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А картини власнику він не повернув. Тоді Марчук звернувся до правоохоронних органів. За фактом викрадення робіт відкрили кримінальне провадження. Та сьогодні, художник заявив, що з ним зв’язався Ігор Дідковський і пообіцяв до вечора повернути всі картини.