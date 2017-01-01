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Віднині українське м'ясо, молоко і цемент більше не під санкціями країни-сусідки

18:20, сьогодні 9466 Читать новость на русском
Українське м'ясо більше не під санкціями Молдови
Українське м'ясо більше не під санкціями Молдови / 24 Канал

З 1 січня 2017 року Молдова вирішила скасувати обмеження на українські товари.

З нового року Республіка Молдова скасовує введені раніше обмеження на постачання в країну м'ясомолочної продукції і цементу з України, пише "Укрінформ".

Відповідної домовленості вдалось досягнути ще в листопаді 2016 року під час засідання молдавсько-української Міжурядової комісії з економічного співробітництва, що відбулося в Кишиневі.

Віце-прем'єр Молдови, міністр економіки Октавіан Калмик запевнив українську сторону, що з 1 січня 2017 року його країна не подовжуватиме режим обмежень на постачання української м'ясомолочної продукції і цементу.

Водночас молдовський урядовець пояснив, що Кишинів вдасться до інших заходів, аби захистити своїх виробників м'ясної і молочної продукції.

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Теги: Україна Санкції Молдова
Джерело: 24 Канал
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