  • укр
  • рус
02:17
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 23:00: Інавгурація воскового Трампа
Випуск новин
00:24, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Відома французька акторка грає у стрічці про війну на Донбасі

01:28, сьогодні 308 Читать новость на русском
Ванесса Параді
Ванесса Параді / Getty Images

Французька акторка Ванесса Параді візьме участь у фільмі "Іній" литовського режисера Шарунаса Бартаса, який розповідає про конфлікт на Сході України.

Таку інформацію оприлюднила Національна спілка кінематографістів.

За сюжетом, молодому литовському хлопцю Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити справжню окупацію та війну. До України він прибуває разом із гуманітарним конвоєм, який прямує з Литви, та знайомиться тут з двома військовими журналістами.

Зауважимо, що одного із представників ЗМІ грає саме Ванесса Параді, а у ролі Рокаса знявся молодий театральний актор Мантас Янчаускас. Також у фільмі присутній поляк Анджей Хира, відомий за картиною "Катинь" Анджея Вайди.

Зйомки "Інею" розпочалися у грудні 2016 року. Відбувалися вони і на межі із окупованим Кримом.

Стрічка є спільним виробництвом Франції, Литви, України та Польщі.

Додамо, що наприкінці грудня 2016-го видання Libération назвало "Іній" з-поміж двадцяти стрічок, заради яких у 2017 році варто продовжувати ходити в кіно – поруч із новими фільмами Мартіна Скорсезе, Філіппа Гарреля, Лава Діаза та інших майстрів світового кінематографу.

Читайте також: Держкіно профінансує воєнну драму "Кіборги", яку зніме кримськотатарський режисер

Нагадаємо, у грудні 2016 року Ванессу Параді помітили у Києві саме під час зйомок "Інею".

Теги: Україна Кіно Франція Війна на Донбасі Анексія Криму Культура Литва LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
На старт, внимание… реформируем!
19 січня, 22:41 На старт, внимание… реформируем!
Лев Парцхаладзе 636
Нищівна лавина в Італії, Корольова прибула в Київ, – головне за добу
19 січня, 22:02 Нищівна лавина в Італії, Корольова прибула в Київ, – головне за добу
1793
Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
19 січня, 21:01 Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
Анна Косинська 1159
Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
19 січня, 20:01 Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
1184
Поход танка
19 січня, 19:27 Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему
Злой Одессит 2309
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Негода в Україні: рух дорогами однієї з областей відновили
 8 січня , 20:33
Кривавий злочин на Полтавщині. Невідомий вбив всю сім’ю
28 жовтня 2016 , 15:50 1
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук