Відома французька акторка грає у стрічці про війну на Донбасі

Французька акторка Ванесса Параді візьме участь у фільмі "Іній" литовського режисера Шарунаса Бартаса, який розповідає про конфлікт на Сході України.

Таку інформацію оприлюднила Національна спілка кінематографістів.

За сюжетом, молодому литовському хлопцю Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити справжню окупацію та війну. До України він прибуває разом із гуманітарним конвоєм, який прямує з Литви, та знайомиться тут з двома військовими журналістами.

Зауважимо, що одного із представників ЗМІ грає саме Ванесса Параді, а у ролі Рокаса знявся молодий театральний актор Мантас Янчаускас. Також у фільмі присутній поляк Анджей Хира, відомий за картиною "Катинь" Анджея Вайди.

Зйомки "Інею" розпочалися у грудні 2016 року. Відбувалися вони і на межі із окупованим Кримом.

Стрічка є спільним виробництвом Франції, Литви, України та Польщі.

Додамо, що наприкінці грудня 2016-го видання Libération назвало "Іній" з-поміж двадцяти стрічок, заради яких у 2017 році варто продовжувати ходити в кіно – поруч із новими фільмами Мартіна Скорсезе, Філіппа Гарреля, Лава Діаза та інших майстрів світового кінематографу.

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Нагадаємо, у грудні 2016 року Ванессу Параді помітили у Києві саме під час зйомок "Інею".