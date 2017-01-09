Відома голлівудська акторка привселюдно засудила висловлювання Трампа

Під час нагородження "Золотого глобуса" американська акторка Меріл Стріп звинуватила Дональда Трампа у принижуванні людей.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час своєї промови-подяки у неділю, 8 січня, акторка навіть не назвала імені 45-го президента США, але чітко натякнула кілька разів на Дональда Трампа.

"В останньому році був один виступ, який мене вразив до глибини душі. Не тому, що він був хороший, в ньому не було нічого хорошого. Але він видався ефективним. Він розсмішив аудиторію, на яку був розрахований. Я говорю про момент, коли людина, яка претендує на найповажніший пост в країні (Дональд Трамп, – 24), пародіювала журналіста-інваліда", — зазначила Меріл Стріп.

Акторка нагадала за інцидент 2015 року, коли Трамп під час одного зі своїх виступів почав різко махати руками. Тоді це прийняли за невдалу пародію на репортера The New York Times з інвалідністю. Той інцидент був нещадно розкритикований.

Нагадаємо, раніше відомий американський актор Алек Болдуін влучно потролив Дональда Трампа в соцмережі.