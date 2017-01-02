Відома голлівудська кіностудія хоче зняти комедію про Brexit

Американська студія Warner Brothers планує зняти комедійну стрічку про Brexit.

Про повідомляє Інформ-UA.

Сюжет фільму розгортатиметься за мотивами книги "Погані хлопці Брекзіта" британського мільйонера Аррона Банкса. Саме він був одним з головних спонсорів кампанії за вихід Великобританії з Євросоюзу.

За словами представника Банкса, наразі ведуться серйозні перемовини щодо купівлі прав на книгу.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Warner Brothers зустрінуться з Банксом і колишнім лідером партії UKIP Найджелом Фаражем 20 січня у Вашингтоні на інавгурації Дональда Трампа.

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Касові збори від фільму підуть на благодійність.