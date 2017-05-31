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Відома художниця Марина Абрамович проведе в Києві перфоманс: учасником може стати кожен

21:12, сьогодні 57 Читать новость на русском
Марина Абрамович проведе перфоманс в Києві
Марина Абрамович проведе перфоманс в Києві / Фото з відкритих джерел

Відома сербська художниця Марина Абрамович проведе перфоманс у PinchukArtCentre.

Дійство матиме назву "Генератор" та відбуватиметься з 16 червня 2017 года в рамках виставки "Крихкий стан".

Для цього перфомансу Абрамович шукає добровольців. За задумом авторки, це мають бути витривалі люди, які практикують заняття, пов'язані з танецем, медитацією, спортом або йогою.

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У перфомансі їм доведеться стояти протягом тривалого часу. Також кандидати повинні бути старше 18 років.

Усі бажаючі взяти участь в арт-дійстві можуть надсилати резюме та короткий мотиваційний лист англійською на адресу [email protected] до 5 червня 2017 року.

Теги: Україна LifeStyle Мистецтво
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