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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Відома компанія представила свою концепцію браузера майбутнього

15:27, сьогодні 379 Читать новость на русском
Opera Neon
Opera Neon / Screenshot

Компанія Opera випустила концепт-браузер Opera Neon, який дозволить заглянути в майбутнє веб-оглядача.

Про це повідомляє Naked Science.

На думку розробників, Neon дасть можливість користувачам зфокусуватись на найголовнішому в Інтернеті – контенті.

Браузер побудований на движку Blink і володіє незвичайним інтерфейсом і новими корисними функціями. При вході в Opera Neon користувачів зустрічають "плаваючі" іконки Speed Dial і новий вид адресного рядка Omnibox для пошуку і введення URL-адрес. В якості ж фонового зображення в веб-переглядачі виступають "шпалери" робочого столу комп'ютера.

Браузер дозволяє миттєво зберігати скріншоти веб-сторінок і ділитися ними в месенджерах, а також програвати музику і відеоролики у фоновому режимі. Ще однією фішкою веб-оглядача є можливість відкриття одразу двох сайтів.

Та, як зазначили виробники, Opera Neon не є заміною існуючого браузера Opera. Однак, деякі з представлених в ньому функцій можуть впровадити в Opera навесні 2017 року.

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Теги: Інтернет LifeStyle Opera
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