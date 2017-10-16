Відома модель кардинально змінила свій імідж: фото
19:08, сьогодні 1145 Читать новость на русском
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Відома модель і актриса Кара Делевінь здивувала шанувальників, з'явившись на презентації своєї книги Mirror, Mirror з абсолютно іншим кольором волосся.
25-річну модель ми завжди звикли бачити з платиновими локонами, однак після того, як Кара Делавінь поголила голову заради ролі – від неї можна очікувати чого завгодно.
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Кара Делевінь
На презентації в Лондоні Кара Делевінь продемонструвала коротку зачіску, пофарбувавши волосся у каштановий колір. Свій образ Кара доповнила коричневими тінями, щоб відтінити погляд, матовою помадою і хайлайтером.
Кара Делевінь
Джерело: 24 Канал
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