Відома модель кардинально змінила свій імідж: фото

Відома модель і актриса Кара Делевінь здивувала шанувальників, з'явившись на презентації своєї книги Mirror, Mirror з абсолютно іншим кольором волосся.

25-річну модель ми завжди звикли бачити з платиновими локонами, однак після того, як Кара Делавінь поголила голову заради ролі – від неї можна очікувати чого завгодно.

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Кара Делевінь

На презентації в Лондоні Кара Делевінь продемонструвала коротку зачіску, пофарбувавши волосся у каштановий колір. Свій образ Кара доповнила коричневими тінями, щоб відтінити погляд, матовою помадою і хайлайтером.



Кара Делевінь