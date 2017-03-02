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Відома модель закрила обличчя на обкладинці арабського Vogue: з'явились фото

15:40, сьогодні 4150 Читать новость на русском
Джіджі Хадід з фанатами
Джіджі Хадід з фанатами / www.gettyimages.com

Видання Vogue Arabia підготувало перший друкований номер журналу.

Обкладинку модного глянцю прикрасила модель з арабськими корінями – Джіджі Хадід.

На фото дівчина елегантно прикрила обличчя.

Перевага міжнародного журналу Vogue в тому, що модне співтовариство може ділитися культурою і традиціями різних країн. Мені, наполовину палестинці, випала честь стати обличчям першого номера Vogue Arabia, і це дуже багато для мене значить,
– написала Джіджі у соцмережі.

Читайте також: Топ-модель сконфузилась на показі світового бренду: опубліковано відео

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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