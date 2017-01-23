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Відома модель здивувала Нью-Йорк напівоголеною красою

00:47, сьогодні 1539 Читать новость на русском
Завжди розкішна Емілі
Завжди розкішна Емілі / Getty Images

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратаковські вирішила продемонструвати доброзичливцям усю свою природну красу, щоправда зробила це без верхнього одягу.

Емілі Ратаковські, США, Нью-Йорк

Емілі Ратаковські, США, Нью-Йорк

Зауважимо, що це вперше, коли красунечка з’явилася на людях у такому вигляді.

Емілі Ратаковські, США, Нью-Йорк

Емілі Ратаковські, США, Нью-Йорк

Крім того наголошується, що моделька мала мінімум макіяжу на собі, однак це зробило її ще привабливішою.

Емілі Ратаковські, США, Нью-Йорк

Емілі Ратаковські, США, Нью-Йорк

До слова, таким епатажним чином Емілі знялася у рекламному ролику компанії DKNY.

Фото: Getty Images

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Теги: США LifeStyle Нью-Йорк мода Секс
Джерело: 24 Канал
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