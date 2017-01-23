Відома модель здивувала Нью-Йорк напівоголеною красою

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратаковські вирішила продемонструвати доброзичливцям усю свою природну красу, щоправда зробила це без верхнього одягу.
Зауважимо, що це вперше, коли красунечка з’явилася на людях у такому вигляді.
Крім того наголошується, що моделька мала мінімум макіяжу на собі, однак це зробило її ще привабливішою.
До слова, таким епатажним чином Емілі знялася у рекламному ролику компанії DKNY.
Фото: Getty Images
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