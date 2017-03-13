Відома модель знялася у грайливій рекламі білизни: з'явилося відео

Модель і актриса Емілі Ратаковскі знялася у рекламі білизни для бренду DKNY.
У ролику Емілі продемонструвала свою вражаючу фігуру у чорній білизні.
Happy Monday and #goodmorningDKNY ️! Finally, my all new @DKNY campaign shot by @sebastianfaena and styled by @clarerichardson1 is here! Thank you @trey.laird
Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) Бер 13, 2017 о 6:56 PDT
Happy Monday and #goodmorningDKNY ️! Finally, my all new @DKNY campaign shot by @sebastianfaena and styled by @clarerichardson1 is here! Thank you @trey.laird
Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) Бер 13, 2017 о 6:56 PDT
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