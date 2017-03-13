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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Відома модель знялася у грайливій рекламі білизни: з'явилося відео

23:03, сьогодні 420 Читать новость на русском
Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / www.gettyimages.com

Модель і актриса Емілі Ратаковскі знялася у рекламі білизни для бренду DKNY.

У ролику Емілі продемонструвала свою вражаючу фігуру у чорній білизні.

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Теги: LifeStyle Секс мода
Джерело: 24 Канал
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