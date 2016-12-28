Відома пишнотіла модель знялась у дуже спокусливому відео

Американська 28-річна модель Ешлі Грехем знялася у ролику в сексуальному образі для календаря британського видання Love Magazine.

Про це пише "НВ". На відео зірка plus-size кокетує у чорному тісному корсеті і облягаючих легінсах. Як відомо, видання Love Magazine реалізовує вшосте такий пікантний відеопроект. У відвертих роликах, знятих у процесі зйомок, моделі позують у купальниках або білизні. У ньому беруть участь найвідоміші та найпривабливіші жінки планети. Читайте також: ТОП-5 найпопулярніших дівчат в Instagram

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter