22:49
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, сьогодні
ЦРУ
21:56, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Скільки років тюрми загрожує Фірташу. Гройсман та вугілля
Випуск новин
21:16, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Відома польська газета надрукувала додаток українською мовою

22:33, сьогодні 89 Читать новость на русском
Українська мова у польській газеті
Українська мова у польській газеті / espreso.tv

Відома польська газета, яка спеціалізується в економічній тематиці, Dziennik Gazeta Prawna вийшла з додатком українською мовою.

Додаток газети "Безпечне і легальне працевлаштування в Польщі. На яких умовах?" повністю присвячений працевлаштуванню у Польщі для трудових мігрантів з України, пише "Укрінформ".

Зокрема, в додатку розміщена інформація і про отримання польської візи в України, і про права українців в Польщі. А також детально пояснюється, що українцям робити, якщо їх незаконно звільнили з роботи чи не виплатили зарплату, або якщо вони стали жертвами торгівлі людьми.

Читайте також: Як отримати "Карту поляка": список документів

Теги: Україна Польща ЗМІ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
В Києві презентувати фільм про Кіборгів "Я піду за сонцем"
4 грудня 2016 , 18:55
Скасували чотири види броні: у потягах з’явилось більше вільних місць
 27 вересня 2016 , 12:50
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук