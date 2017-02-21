Відома польська газета надрукувала додаток українською мовою

Відома польська газета, яка спеціалізується в економічній тематиці, Dziennik Gazeta Prawna вийшла з додатком українською мовою.

Додаток газети "Безпечне і легальне працевлаштування в Польщі. На яких умовах?" повністю присвячений працевлаштуванню у Польщі для трудових мігрантів з України, пише "Укрінформ".

Зокрема, в додатку розміщена інформація і про отримання польської візи в України, і про права українців в Польщі. А також детально пояснюється, що українцям робити, якщо їх незаконно звільнили з роботи чи не виплатили зарплату, або якщо вони стали жертвами торгівлі людьми.

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