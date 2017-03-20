Відома співачка розповіла про свої сексуальні експерименти

Американська співачка Кеті Перрі отримала відзнаку від організації, що бореться за права представників ЛГБТ та зізналась, що сама раніше експериментувала з представницями своєї статі.
Про це пише "US Magazine".
Організація "Human Rights Campaign" вручила нагороду "National Equality Award" за її позицію щодо прав сексуальних меншин.
Приймаючи винагороду, артистка розповіла, як вона відкривала власну сексуальність та зізналася, щов основу її пісні "I Kissed The Girl" ("Я поцілувала дівчину"), лягли реальні події.
У цих маленьких, крихітних поп-піснях я розказую мою правду та змальовую мої фантазії. До речі, "Я поцілувала дівчину, і мені сподобалося" – чесно кажучи, я робила дещо більше ніж поцілунок),
– заявила співачка.
Кеті Перрі також розповіла, що з дитинства росла в суворій релігій сім’ї і була прихильнецею традиційних стосунків.
"Єдине, що я знала, це те, що мені було цікаво, і навіть тоді я розуміла, що сексуальність не чорно-біла, як оця моя сукня. І, якщо чесно, я не завжди правильно це сприймала, але у 2008-му, коли вийшла ця пісня, я зрозуміла, що розпочала розмову на цю тему, і що багато хто в світі достатньо зацікавився, щоби й собі співати", – додала Перрі.
Зі слів Кеті, спочатку вона навіть намагалися "молитвами вигнати з себе гея", але після того, як особисто познайомилася з представниками ЛГБТ її думка повністю змінилась.
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