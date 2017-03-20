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Відома співачка розповіла про свої сексуальні експерименти

14:50, сьогодні 2497 Читать новость на русском
Кеті Перрі
Кеті Перрі / Фото з відкритих джерел

Американська співачка Кеті Перрі отримала відзнаку від організації, що бореться за права представників ЛГБТ та зізналась, що сама раніше експериментувала з представницями своєї статі.

Про це пише "US Magazine".

Організація "Human Rights Campaign" вручила нагороду "National Equality Award" за її позицію щодо прав сексуальних меншин.

?I never promised you a rose garden? @adamselman

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Приймаючи винагороду, артистка розповіла, як вона відкривала власну сексуальність та зізналася, щов основу її пісні "I Kissed The Girl" ("Я поцілувала дівчину"), лягли реальні події.

У цих маленьких, крихітних поп-піснях я розказую мою правду та змальовую мої фантазії. До речі, "Я поцілувала дівчину, і мені сподобалося" – чесно кажучи, я робила дещо більше ніж поцілунок),
– заявила співачка.

Кеті Перрі також розповіла, що з дитинства росла в суворій релігій сім’ї і була прихильнецею традиційних стосунків.

"Єдине, що я знала, це те, що мені було цікаво, і навіть тоді я розуміла, що сексуальність не чорно-біла, як оця моя сукня. І, якщо чесно, я не завжди правильно це сприймала, але у 2008-му, коли вийшла ця пісня, я зрозуміла, що розпочала розмову на цю тему, і що багато хто в світі достатньо зацікавився, щоби й собі співати", – додала Перрі.

Зі слів Кеті, спочатку вона навіть намагалися "молитвами вигнати з себе гея", але після того, як особисто познайомилася з представниками ЛГБТ її думка повністю змінилась.

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Теги: ЛГБТ LifeStyle Кеті Перрі
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