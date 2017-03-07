Відома співачка відповіла на звинувачення у плагіаті

Колумбійська співачка Шакіра та її колега Карлос Вівес заявили, що всі звинувачення у плагіаті, які висунув проти них кубинець Лівам Рафаель Кастельянос, безпідставні.
Про це повідомляє "Contact Music".
"La Bicicleta" – абсолютно оригінальний твір, і вони рішучо відкидають будь-які звинувачення в протилежному", – сказав речник Шакіри та Вівеса.
Нагадаємо, раніше кубинський виконавець Лівам Рафаель Кастельянос заявив, що Шакіра та Карлос Вівес без дозволу взяли фрагмент приспіву його композиції "You Te Quiero Tanto" для своєї спільної пісні "La Bicicleta".