Відома співачка відповіла на звинувачення у плагіаті

Шакіра запевняє, що нічого не крала / www.gettyimages.com

Колумбійська співачка Шакіра та її колега Карлос Вівес заявили, що всі звинувачення у плагіаті, які висунув проти них кубинець Лівам Рафаель Кастельянос, безпідставні.