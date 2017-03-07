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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Відома співачка відповіла на звинувачення у плагіаті

15:31, сьогодні 825 Читать новость на русском
Шакіра запевняє, що нічого не крала
Шакіра запевняє, що нічого не крала / www.gettyimages.com

Колумбійська співачка Шакіра та її колега Карлос Вівес заявили, що всі звинувачення у плагіаті, які висунув проти них кубинець Лівам Рафаель Кастельянос, безпідставні.

Про це повідомляє "Contact Music".

"La Bicicleta" – абсолютно оригінальний твір, і вони рішучо відкидають будь-які звинувачення в протилежному", – сказав речник Шакіри та Вівеса.

Нагадаємо, раніше кубинський виконавець Лівам Рафаель Кастельянос заявив, що Шакіра та Карлос Вівес без дозволу взяли фрагмент приспіву його композиції "You Te Quiero Tanto" для своєї спільної пісні "La Bicicleta".

Теги: LifeStyle Музика Скандал Шакіра
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