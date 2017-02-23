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Відома співачка влаштувала таємне весілля, – ЗМІ

17:49, сьогодні 988 Читать новость на русском
Адель
Адель / www.gettyimages.com

Журналісти дізналися подробиці таємного весілля відомої британської співачки Адель із її коханим Саймоном Конекі.

За словами джерела "Daily Star", пара не хотіла гучних гулянь та церемонії у церкві й влаштувала весілля в себе вдома.

Адель нібито хотіла, щоб весілля було таємним. Тому вирішила, що найкраще усамітнитися вдасться саме у власному будинку.

Як пишуть ЗМІ, на весіллі були присутні також співак Роббі Вільямс із дружиною.

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Теги: LifeStyle Адель
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