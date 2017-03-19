Відома телеведуча зізналася, що думала про розлучення з чоловіком

Шлюб телеведучої Марії Єфросиніної з її чоловіком ледь не розпався кілька років тому через кризу в сімейних стосунках.

Про це жінка розповіла під час програми "Все буде добре", як передає Lime.

За словами телеведучої, лише збоку її сімейне життя може здатися ідеальною: чоловік – Тимур Хромаєв успішний бізнесмен і справжній глава сім'ї, Єфросиніна – успішна і затребувана ведуча, а поруч двоє дітей – 13-річна дочка Нана і 2-річний син Олександр.

Переломний момент стався ще до народження сина. Єфросиніна в той час так захопилася роботою, що буквально залишалася ночувати на знімальних майданчиках. За словами ведучої, вона перестала відчувати себе жінкою і перетворилася в "кіборга".

Весь цей час, додала ведуча, чоловік спочатку розумів дружину, а пізніше все більше ігнорував події, які відбуваються в сім'ї. В якийсь момент Єфросиніна зрозуміла, що з чоловіком її більше нічого не пов'язує. Хіба що дочка. Марія також розповіла, що вони близько року не жили разом.

З часом вони зустрілись, розставили пріоритети та знову жити щасливо.

Якби не було почуттів, то ми вже цю чашку не склеїли б ніколи. А нам вдалося, як мені здається, створити абсолютно нову посудину,

– поділилася Єфросиніна.

Судячи з усього, парі вдалося пережити кризу відносин і вони досі продовжують жити разом. Це вона зокрема продемонструвала в День закоханих, опублікувавши щасливе фото зі своїм чоловіком.

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