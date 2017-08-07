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Відома тенісистка влаштувала запальну вечірку перед пологами: фото і відео

20:45, сьогодні 794 Читать новость на русском
Серена Вільямс та її подруги на вечірці перед прийдешніми пологами
Серена Вільямс та її подруги на вечірці перед прийдешніми пологами / Instagram / @serenawilliams

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка незабаром народить первістка, зібрала декількох подруг та влаштувала вечірку перед пологами.

Свято Серени відбулось у стилі 50-х. Декількома яскравими фото Серена поділилась в Instragram.

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На вечірці засвітилися Єва Лонгорія, Сіара, Кейллі Роуленд і Вінус Вільямс. Зірки одягнули стильні вбрання й влаштували фотосесію біля червоного авто.

️ @KellyRowland @LaLa @ValVogt #Girls #ShakeRattleandRoll2017

Допис, поширений Ciara (@ciara)

O' Baby!! Love You Rena. Truly an Exciting Time! #Memories. #ShakeRattleandRoll2017

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Me and @VenusWilliams At The Baby O Diner ??? #ShakeRattleandRoll2017

Допис, поширений Ciara (@ciara)

?: @lala

Допис, поширений Kelly Rowland (@kellyrowland)

#shakerattleandroll2017 ???

Допис, поширений LaLa (@lala)

Зараз Серена перебуває близько на восьмому місяці вагітності. Про вагітність вона сповістила знімком в снепчаті.

Нагадаємо, що подібну "передпологову" вечірку влаштовувала співачка Бейонсе, яка була вагітна двійнятами. Своє свято зірка вирішила оформити в африканському стилі.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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