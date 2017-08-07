Відома тенісистка влаштувала запальну вечірку перед пологами: фото і відео

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка незабаром народить первістка, зібрала декількох подруг та влаштувала вечірку перед пологами.

Свято Серени відбулось у стилі 50-х. Декількома яскравими фото Серена поділилась в Instragram.

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На вечірці засвітилися Єва Лонгорія, Сіара, Кейллі Роуленд і Вінус Вільямс. Зірки одягнули стильні вбрання й влаштували фотосесію біля червоного авто.

Me and @VenusWilliams At The Baby O Diner ??? #ShakeRattleandRoll2017 Допис, поширений Ciara (@ciara) Сер 5, 2017 о 4:05 PDT

?: @lala Допис, поширений Kelly Rowland (@kellyrowland) Сер 5, 2017 о 3:40 PDT

#shakerattleandroll2017 ??? Допис, поширений LaLa (@lala) Сер 5, 2017 о 3:52 PDT

Зараз Серена перебуває близько на восьмому місяці вагітності. Про вагітність вона сповістила знімком в снепчаті.

Нагадаємо, що подібну "передпологову" вечірку влаштовувала співачка Бейонсе, яка була вагітна двійнятами. Своє свято зірка вирішила оформити в африканському стилі.