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Відома українська фітнес-модель вражає відвертими фото

00:35, сьогодні 1077 Читать новость на русском
Бахар Набієва
Бахар Набієва / Соцмережі

Фітнес-модель з Дніпра Бахар Набієва, яка вирізняється надзвичайною мускулатурою, полюбляє продемонструвати не лише це, а й свої принади.

Відповідні фото моделька викладає у свій Instagram.

If this pic will get 100k likes I'll try to twerk dis meat??

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

I look too big here? Guess what sponsorship I signed . cookie sponsors,growth hormone sponsors ,pizza sponsors, steroids? My butt feels like some judgment is about to start?

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

На світлинах можна помітити, що Бахар також має і сексуальне тіло.

Well I've been throwing up for 2 days already cuz I ate smth bad...I cant even eat cuz after one hour im running to throw up...clearly lost a few kg and got shredded which I don't like?

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

Жарю булкеры

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

Я видел тебя ещё пару лет назад, Но тогда тебе ничего не сказал - только написал. Комната в исписанных листах, падает листва. Постоянно думал о глазах - о твоих глазах. Время пролетало по часам. Ты словно прячешься. Не переставал писать. Всё забылось начисто. Пролетали месяца. Верил, что мы встретимся. Вскоре нас свела весна. Детка, ты - моя судьба. А теперь, мы стали неделимы! Она топит в моём сердце льдины. Да, она ведёт себя далеко не мило; Но при этом понимает, кто её мужчина!

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

Як відомо, 22-річна дівчина обожнює бодібілдинг, а у своїх заняттях робить акцент на нижню частину тіла. У результаті вона отримали справді шокуючі розміри м'язів.

Não me julgue pelo meu passado. Eu não vivo mais

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

До слова, у соцмережах моделька на піку популярності отримала прізвисько "Міcc залізний зад".

Nothing is impossible, the word itself says “I’m possible” Пресс давно- давно не качала.Надо бахнуть разок ,а то кубы исчезли

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

My hair will be back in a few days lol.dont go crazy people)

Світлину опубліковано користувачем Бахар Набиева (@bakharnabieva)

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Теги: LifeStyle мода Секс Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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