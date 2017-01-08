Відома українська фітнес-модель вражає відвертими фото

Фітнес-модель з Дніпра Бахар Набієва, яка вирізняється надзвичайною мускулатурою, полюбляє продемонструвати не лише це, а й свої принади.
Відповідні фото моделька викладає у свій Instagram.
На світлинах можна помітити, що Бахар також має і сексуальне тіло.
Як відомо, 22-річна дівчина обожнює бодібілдинг, а у своїх заняттях робить акцент на нижню частину тіла. У результаті вона отримали справді шокуючі розміри м'язів.
До слова, у соцмережах моделька на піку популярності отримала прізвисько "Міcc залізний зад".
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