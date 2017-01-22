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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відома українська модель повечеряла з віце-президентом Трампа

20:22, сьогодні 2368 Читать новость на русском
Філ Раффін був бізнес-партнером Трампа
Філ Раффін був бізнес-партнером Трампа / Getty images

Українська модель та телеведуча Олександра Ніколаєнко разом зі своїм чоловіком 81-річним бізнесменом Філом Раффіном побувала на урочистій вечері новопризначеного віце-президента США Майкла Пенса.

Світлиною, як подружжя збирається на торжественний захід у своєму Facebook похвалилась сестра Олександри Ніколаєнко Оксана.

"Філ та Олександра готові піти на вечерю на честь віце-президента Майкла Пенса", – підписала вона фото.

Згодом Оксана Ніколаєнко опублікувала відео з урочистого заходу.

До слова, 81-річний американський мільярдер Філ Раффін свого часу був бізнес-партнером новообраного президента США Дональда Трампа.

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Теги: Україна США Дональд Трамп мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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