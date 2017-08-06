Відома ведуча Маша Єфросиніна анонсувала вихід свого нового шоу

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна оголосила про вихід свого нового шоу та показала перший трейлер.

Прем’єра нового авторського шоу "Сюрприз! Сюрприз!" відбудеться 1 вересня.

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Деталі нової програми поки не розголошуються, однак в мережі вже поширюють промо-ролик нового проекту. Відео опублікувала сама ведуча на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо вимірювати п'ятницями, то до прем'єри їх залишилося рівно чотири. #СюрпризСюрприз #СТБ #1 вересня", – підписала відео Маша.