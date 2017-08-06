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Відома ведуча Маша Єфросиніна анонсувала вихід свого нового шоу

23:10, 5 серпня 692 Читать новость на русском
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Фото з відкритих джерел

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна оголосила про вихід свого нового шоу та показала перший трейлер.

Прем’єра нового авторського шоу "Сюрприз! Сюрприз!" відбудеться 1 вересня.

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Деталі нової програми поки не розголошуються, однак в мережі вже поширюють промо-ролик нового проекту. Відео опублікувала сама ведуча на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо вимірювати п'ятницями, то до прем'єри їх залишилося рівно чотири. #СюрпризСюрприз #СТБ #1 вересня", – підписала відео Маша.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
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