Відома волонтерка Зінкевич знялася у кліпі українського музиканта

Засновниця медслужби "Госпітальєри" та волонтерка Яна Зінкевич стала героїнею кліпу українського виконавця ЛесикСам.

Відео на пісню "Як болить любов", де вона виконала головну роль, Зінкевич опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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"Живіть повним життям! Так склалося, що тягар війни випало нести нам всім. Ми ТАМ, аби вам було добре ТУТ! Тішся блакитному небу, сонцю і хмаркам, спілкуванню з друзями, насолоджуйся кожною миттю, але не забувай, що, навіть, якщо ти не маєш жодного відношення до військових дій, ми в одній грі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня 2015 року Яна Зінкевич потрапила у важку ДТП, її оперували в Ізраїлі, волонтерка мала серйозні ушкодження хребта. У травні 2016 року вона одружилася з Максимом Корабльовим, а 31 жовтня 2016 року народила дівчинку, яку назвали Богдана. Згодом стало відомо, що вона розійшлася зі своїм чоловіком, тож виховує доньку сама.