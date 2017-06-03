Відома волонтерка Зінкевич знялася у кліпі українського музиканта

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Засновниця медслужби "Госпітальєри" та волонтерка Яна Зінкевич стала героїнею кліпу українського виконавця ЛесикСам.
Відео на пісню "Як болить любов", де вона виконала головну роль, Зінкевич опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Не здавайтесь ніколи, вірте, намагайтесь, ризикуйте, – волонтерка Яна Зінкевич після народження донечки
"Живіть повним життям! Так склалося, що тягар війни випало нести нам всім. Ми ТАМ, аби вам було добре ТУТ! Тішся блакитному небу, сонцю і хмаркам, спілкуванню з друзями, насолоджуйся кожною миттю, але не забувай, що, навіть, якщо ти не маєш жодного відношення до військових дій, ми в одній грі", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 грудня 2015 року Яна Зінкевич потрапила у важку ДТП, її оперували в Ізраїлі, волонтерка мала серйозні ушкодження хребта. У травні 2016 року вона одружилася з Максимом Корабльовим, а 31 жовтня 2016 року народила дівчинку, яку назвали Богдана. Згодом стало відомо, що вона розійшлася зі своїм чоловіком, тож виховує доньку сама.