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Відома зіркова пара планує всиновити дитину, – ЗМІ

12:17, сьогодні 1393 Читать новость на русском
Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі
Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Фото з відкритих джерел

Голлівудські зірки Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі, які нещодавно вдруге стали батьками, задумались про всиновлення ще одної дитини.

Про це пишуть на Scoopla.

Зіркове подружжя виховує двох дітей: піврічну Інс та дворічну Джеймс.

Незважаючи на щасливі стосунки між акторами, пара задумалась про всиновлення хлопчика.

За словами інсайдера, подружжя надихає думка про те, що вони можуть допомогти дитині, яка живе у зовсім нехороших умовах.

Вони поки не вирішили, чи будуть брати малюка з іншої країни або пошукають тут, в Штатах. Однак сама ідея дати чужій дитині, яка живе в поганих умовах, можливість вирости в нормальній сім'ї, де про нього будуть піклуватися і любити, їх дуже надихає,
– поділився інсайдер.

Нагадаємо, що Райан Рейнольдс відомий як головний герой кінострічки Дедпул, друга частина якої вийде у 2018 році.

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Теги: LifeStyle Голлівуд
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