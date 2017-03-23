Відомі актори розповіли, як після "Гаррі Поттера" ледь не закінчили акторську кар'єру

Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон після десяти років роботи на знімальному майданчику мали думки не повертатись більше в кінематограф.

Серія з 8 фільмів "Гаррі Поттер", що виходили з 2001 по 2011 рік, стала однією з найтриваліших франшиз в історії кінематографа. Після завершення циклу зірки "Гаррі Поттера" потребували як мінімум великої паузи.

Проте троє друзів з кінострічки почали замислюватись про відхід з акторської професії.

Руперт Грінт, для "поттероманів" відомий як Рон Візлі, розповів, що необхідність практично "жити" на знімальному майданчику протягом декількох років поспіль привела до відчуття, наче він пропустив якусь частину свого життя. Саме через це він вирішив взяти паузу в кінематографі і надолужити пропущений час.

Коли я починав, зйомки в кіно не були чимось, про що я мріяв з самого дитинства. Так, я грав в шкільних спектаклях і тому подібних постановках, але я ніколи не мріяв про кар'єру актора. Я закохався в акторську майстерність вже після того, як почав цим займатися. Але я продовжував ставити собі питання – чи дійсно це те, чим я хочу займатися все своє життя? Я хотів трохи пожити для себе,

– поділився Руперт.

Емма Уотсон після завершення "Гаррі Поттера" теж оголосила про відхід з кіно, збираючись замість цього присвятити час навчанню в коледжі. Але в підсумку передумала і досі продовжує зніматися в кінострічках, хоча до вибору нових ролей підходить вкрай вибірково.

До слова, кінозірка нещодавно вразила шанувальників новим казковим образом у фільмі "Красуня і Чудовисько".

Деніел Редкліфф свого часу теж зізнавався, що ледь не покинув і франшизу, і кіноіндустрію взагалі ще після третього фільму.

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