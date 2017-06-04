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Відомі акторки поділилися найяскравішими моментами про роботу з Девідом Лінчем

00:47, сьогодні 63 Читать новость на русском
Героїні стрічок Девіда Лінча
Героїні стрічок Девіда Лінча / wmagazine.com

Екстраординарний Девід Лінч – один із культових режисерів сучасності, стрічки якого викликають неоднозначні враження у глядачів та "збивають з ніг" своєю сюрреалістичністю акторів, які в них грають.

Видання W Magazine відеоролик, у якому акторки розповідають про найяскравіші моменти про роботу над фільмами з Девідом Лінчем, передає Cultprostir.

Зокрема, своїми враженнями поділилися Наомі Уоттс, Хейлі Гейтс, Лора Дерн і Патриція Аркетт.

Наприклад, Патріція згадує такий діалог:

– Девід, я граю двох персонажів. І один з них привид, а інший галюцинація?
– Не знаю, Патріціє, а сама-то як думаєш?

Читайте також: Девід Лінч оголосив, що йде з кіно

Теги: Кіно LifeStyle
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