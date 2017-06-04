Відомі акторки поділилися найяскравішими моментами про роботу з Девідом Лінчем

Екстраординарний Девід Лінч – один із культових режисерів сучасності, стрічки якого викликають неоднозначні враження у глядачів та "збивають з ніг" своєю сюрреалістичністю акторів, які в них грають.

Видання W Magazine відеоролик, у якому акторки розповідають про найяскравіші моменти про роботу над фільмами з Девідом Лінчем, передає Cultprostir. Зокрема, своїми враженнями поділилися Наомі Уоттс, Хейлі Гейтс, Лора Дерн і Патриція Аркетт. Наприклад, Патріція згадує такий діалог: – Девід, я граю двох персонажів. І один з них привид, а інший галюцинація?

– Не знаю, Патріціє, а сама-то як думаєш? Читайте також: Девід Лінч оголосив, що йде з кіно