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Відомі дизайнери тікають від Меланії Трамп

22:32, сьогодні 1195 Читать новость на русском
Дональд та Меланія Трампи
Дональд та Меланія Трампи / Getty Images

Президент США Дональд Трамп, як відомо, має небагато прихильників серед представників американського шоубізу. А деякі відомі світові дизайнери вже дали зрозуміти, що не бажають працювати з дружиною Трампа Меланією.

Про це пише видання Marie Claire.

Зокрема, це Крістіан Сіріано, Софі Тіллет (вона першою оголосила про це у своєму відкритому листі), Філліп Лім, Умберто Леон та Наїм Хан.

Мені абсолютно нецікаво одягати Меланію Трамп… Особисто я б радше витратив свою енергію на тих, кого скривдить Трамп та його прибічники, – сказав Марк Джейкобс.

"Кілька років тому мене попросили вдягнути її, але я відмовився. Вона – не зовсім мій образ", – зазначив Том Форд, який не приховує, що голосував за Хілларі Клінтон.

Дизайнер узагалі порадив Меланії, як першій леді, вдягати речі простіших брендів.

Хто би не був президентом або першою леді, їм краще носити одяг за ціною доступний більшості американців, та носити те, що зроблено в Америці. Мої речі шиються в Італії, вони дуже-дуже дорогі. Я не думаю, що більшість жінок та чоловіків у нашій країні зможуть себе з ними співставити, і гадаю, що перша леді або президент повинні представляти всіх людей,
– додав Форд.

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Щоправда, Трамп не змовчав і заявив, що їм із дружиною творіння Тома Форда анітрішечки не подобаються, пише The Mirror.

"Вона ніколи не зверталася з проханнями до Тома Форда, їй не подобається Том Форд, не подобається його дизайн. Я – не фанат Тома Форда, ніколи ним не був", – оголосив політик.

Проте не менш цікавим є те, які ж дизайнери матимуть за честь створювати вбрання для Меланії Трамп.

Як писав Harper's Bazaar, імовірно, на інавгурації Меланія буде в чомусь від Ralph Lauren. Так і сталося, адже перша леді США відвідала урочисту церемонію у небесно-блакитному костюмі від Ralph Lauren.

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Зазначимо, що вже висловили бажання вдягати нову першу леді Томмі Хілфігер, Том Браун і Діана фон Фюрстенберг.

Дональда Трампа було обрано і він буде нашим президентом. Меланія заслуговує на повагу, як і кожна перша леді до неї,
– сказала Фюрстенберг.

Теги: Дональд Трамп Меланія Трамп мода LifeStyle дизайн
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