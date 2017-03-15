Відомі голкіпери вразили спортивними рекордами в Лізі чемпіонів

Голкіпер "Лестера" Каспер Шмейхель став першим, хто відбив два пенальті в матчах плей-офф Ліги чемпіонів. А Ікер Касільяс встановив рекорд, провівши 175-ий матч у Єврокубках.

Ікер Касільяс покинув Лігу чемпіонів із неймовірним рекордом. У матчі проти "Ювентуса" іспанський голкіпер не зміг зберегти ворота на замку, а разом із тим допомогти "Порту" пробитися до чвертьфіналу турніру. Однак при цьому Ікер встановив нове досягнення у світовому футболі – 35-річний воротар провів свій 175-ий матч у Єврокубках.

Ще один рекорд встановив голкіпер в іншому поєдинку Ліги чемпіонів. Датчанин Каспер Шмейхель зумів відбити пенальті у грі проти "Севільї". Відтак син легенди "Манчестер Юнайтед" став першим, хто парирував одинадцятиметрові удари в обох поєдинках плей-офф Ліги чемпіонів.

Читайте також: Таке буває раз в житті: реакція соцмереж на неймовірну перемогу "Барселони"