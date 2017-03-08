Відомі голлівудські зірки зняли натхненне відео до Міжнародного дня жінок

Американські акторки знялися у відеоролику кампанії "Прийми амбіції" ("Embrace Ambition").

Про це повідомляє Contact Music.

Відео створено для благодійного фонду "TheTory Burch Foundation" до Міжнародного дня жінок. Відомі акторки закликають жінок не боятися власних амбіцій, не вибачатися за них ні перед ким та сміло йти до своєї мети.

У відеоролику знялися такі відомі та успішні жінки як Різ Візерспун, Гвінет Пелтроу, Керрі Вашингтон, Джеймі Лі Кертіс, Люсі Лью і Джуліанна Мур, Анна Вінтур та головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг. Актори Джон Хемм та Кріс Пайн також долучились до привітань.

Мені в голову спадає багато поганих слів, але слова "амбіції" серед них нема. Жінки створені для того, щоби бути амбітними,

– говорить Вашингтон.

Кошти від продажів усіх речей, створених дизайнеркою Торі Берч для цієї кампанії, будуть витрачені фондом на підтримку жінок-підприємців у Америці.

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