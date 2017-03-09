Відомі музиканти привітали "сучасного класика" з ювілеєм

У Києві відбувся творчий вечір поета, музиканта, перекладача і філософа Анатолія Секретарьова.

Вечір був присвячений 70-річчю "сучасного класика" – так називають Секретарьова колеги-музиканти. Організувала бенефіс громадська спілка "Музичний батальон", що об'єднує в своїх лавах гурти та виконавців, котрі підтримують вояків та цивільне населення в зоні бойових дій на сході України.

Привітали Анатолія Секретарьова з ювілеєм гурти "Гайдамаки", "Очеретяний кіт", "TaRuta", Фома ("Мандри"), Тоня Матвієнко, Сергій Асафатов (Martovi Orchestra), Тарас Компаніченко і "Хорея Козацька", Леся Рой, Сергій Василюк ("Тінь сонця") та інші відомі митці. Вони виконували власні твори і, звісно, пісні Секретарьова. Тож творчий вечір перетворився в справжній концерт, який порадував не лише розчуленого іменинника, але і його гостей.

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