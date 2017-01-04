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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Відомі музиканти взялись писати музику на вірші бійців АТО

09:59, сьогодні 137 Читать новость на русском
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У Львові відомі музиканти разом з військовими записують пісні на вірші бійців АТО.

Такий проект започаткувала львів'янка Галина Гузьо. У дуеті з воїнами уже заспівали Арсен Мірзоян, Тарас Тополя та гурт "Піккардійська терція".

Льотчик Збройних Сил України Сергій Тітаренко два роки тому дивом врятувався на Донбасі. Його вертоліт під Слов'янськом збила ворожа ракета. Сергій пережив складну операцію на хребті та раптову смерть дружини, але незважаючи ні на що, залишився оптимістом. Вірші писав під час реабілітації за кордоном.

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За океаном Сергій познайомився з українською співачкою з діаспори Аничкою. Вона так пройнялася віршами воїна, що написала до них музику. А потім вони заспівали разом

Патріотичний трек з'явився у рамках соціально-мистецького проекту "Пісні війни". Для нього відомі музиканти пишуть музику на вірші українських воїнів.

За півроку існування проекту "Пісні війни" ми записали і випустили у світ 6 синглів, зараз пишемо сьомий. Попереду ще робота десь над 7-8 синглами,
– розповіла ініціатор і координатор проекту "Пісні війни" Галина Гузьо.

Альбом "Пісні війни" вийде 14 жовтня у День захисника України.

Теги: Україна Війна на Донбасі Культура Львів Музика Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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