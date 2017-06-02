Відомі зірки й розмовні вислови: як твориться україномовний дубляж фільмів

Цікаві слова, притаманні тільки українській мові та відомі емоційні голоси. Студії дубляжу вдосконалюють свою майстерність, на озвучку все частіше запрошують відомих зірок.

Щоб "солов`їна" звучала природно та виразно, студії все частіше запрошують озвучувати фільми музикантів, акторів, або тих, хто добре володіє українською мовою. У перекладі вдаються і до розмовних фраз. Тож дублерам перед мікрофоном треба відпрацювати, як на сцені.

Олександр Скічко зізнається, що це справа не з легких. Актори дубляжу з текстом починають працювати ще на стадії перекладу, розповіла менеджер Валентина Левицька. Разом із професійним перекладачем вигадують цікаві вислови. Саме це додає перчинки україномовній озвучці.

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Незабаром на студіях почнуть більше дублювати українською і телепродукт. Це станеться, коли закон про квоти на українську мову на телебаченні набуде чинності. Менеджери кажуть, мають колосальну базу акторських голосів, тож герої звучатимуть різнобарвно.