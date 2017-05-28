Відомий актор Бен Стіллер розлучається після 17 років шлюбу

Відомий актор Бен Стіллер подав на розлучення зі своєю дружиною Крістін Тейлор.

За 17 років подружнього життя у пари народилось двоє дітей: 15-річна донька Елла Олвія та 11-річний син Квілін Демпсі. Їх союз називали одним із зразкових в Голлівуді.

Читайте також: Міранда Керр вийшла заміж за творця Snapchat

Про своє розлучення пара повідомила особисто і попросила пресу в цей період "не втручатися в їх особисте життя".

"Ми прийняли рішення розлучитися, щоб зберегти почуття величезної любові і поваги один до одного, після 18 років спільного життя. Ми залишаємося відданими батьками і найближчими друзями. Нашим головним пріоритететом залишається виховання наших дітей", – заявили Стіллер та Тейлор.