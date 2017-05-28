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Відомий актор Бен Стіллер розлучається після 17 років шлюбу

16:35, сьогодні 685 Читать новость на русском
Бен Стіллер з дружиною
Бен Стіллер з дружиною / Фото з відкритих джерел

Відомий актор Бен Стіллер подав на розлучення зі своєю дружиною Крістін Тейлор.

За 17 років подружнього життя у пари народилось двоє дітей: 15-річна донька Елла Олвія та 11-річний син Квілін Демпсі. Їх союз називали одним із зразкових в Голлівуді.

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Про своє розлучення пара повідомила особисто і попросила пресу в цей період "не втручатися в їх особисте життя".

"Ми прийняли рішення розлучитися, щоб зберегти почуття величезної любові і поваги один до одного, після 18 років спільного життя. Ми залишаємося відданими батьками і найближчими друзями. Нашим головним пріоритететом залишається виховання наших дітей", – заявили Стіллер та Тейлор.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
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