Відомий актор Джерард Батлер потрапив в ДТП на власному мотоциклі

Відомий шотландський актор Джерард Батлер потрапив в ДТП на власному мотоциклі в Лос-Анджелесі. Після аварії актора госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє The Sun, на місце ДТП одразу викликали медиків. Джерард Батлер отримав числені синці та забою, на щастя він серйозно не постраждав.

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"Хтось викликав швидку, приїхали медики і доставили Джерарда в найближчу лікарню, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу. На щастя, він не отримав переломів, лише садна і забиті місця", – повідомляє видання з посиланням на власне джерело.



Джерард Батлер потрапив в ДТП

Джерард Батлер відомий ролями у багатьох касових фільмах, зокрема "Привид опери", "300 спартанців", "Рок-н-рольщик" і ряду інших.

Актор великий любитель мотоциклів. У 2010 році Джерард Батлер зіграв "байкера поза законом" Сема Чілдерса у фільмі "Проповідник з кулеметом", і після прем'єри фільму поповнив свою колекцію новеньким F131 Hellcat Combat за 50 000 євро. З тих пір нерідко можна побачити, як актор катається на улюбленому мотоциклі по Лос-Анджелесу.