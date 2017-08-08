Відомий американський співак заразив фанаток венеричною хворобою

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Американського "R&B" виконавця Ашера звинувачують у навмисному зараженні фанаток генетичним герпесом.
Про це повідомило "The Guardian".
Три жінки подали на Ашера в суд Лос-Анджелеса через сексуальне насильство та інфікування венеричним захворюванням.
"Коли я дізналася, що у нього герпес, я просто не могла повірити. Я б ніколи не погодилася мати інтимні стосунки з ним, якщо б знала про це раніше", – розповіла одна із позивачів Квантейша Шерптон.
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За словами дівчини, вона мала інтимні стосунки з американським співаком після його концерту. В той день Квантейша Шерптон святкувала своє 19-річчя. Дівчина після інтимної близькості здала всі аналізи, які не підтвердили її зараження. Проте потерпіла все ж звинувачує Ашера у тому, що він її не попередив про хворобу, а значить намагався навмисно заразити герпесом.
Відомо, що інші дві фанатки отримали позитивні результати з клініки. Жертви зараження не хочуть розголошувати свої імена.
Зазначимо, що це не перший інцидент американського співака з дівчатами. Попередня позивачка, яка заявила про недугу Ашера, вже отримала від співака 1,1 мільйона доларів в якості компенсації.