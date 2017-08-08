18:47
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Поляк очолить
Випуск новин
17:54, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Відомий американський співак заразив фанаток венеричною хворобою

17:18, сьогодні 2098 Читать новость на русском
Відомий співак Ашер заразив дівчат герпесом
Відомий співак Ашер заразив дівчат герпесом / Фото з вільних джерел

Американського "R&B" виконавця Ашера звинувачують у навмисному зараженні фанаток генетичним герпесом.

Про це повідомило "The Guardian".

Три жінки подали на Ашера в суд Лос-Анджелеса через сексуальне насильство та інфікування венеричним захворюванням.

"Коли я дізналася, що у нього герпес, я просто не могла повірити. Я б ніколи не погодилася мати інтимні стосунки з ним, якщо б знала про це раніше", – розповіла одна із позивачів Квантейша Шерптон.

Читайте також: Відомого українського музиканта покусав собака: вакцини проти сказу немає

За словами дівчини, вона мала інтимні стосунки з американським співаком після його концерту. В той день Квантейша Шерптон святкувала своє 19-річчя. Дівчина після інтимної близькості здала всі аналізи, які не підтвердили її зараження. Проте потерпіла все ж звинувачує Ашера у тому, що він її не попередив про хворобу, а значить намагався навмисно заразити герпесом.

Відомо, що інші дві фанатки отримали позитивні результати з клініки. Жертви зараження не хочуть розголошувати свої імена.

Зазначимо, що це не перший інцидент американського співака з дівчатами. Попередня позивачка, яка заявила про недугу Ашера, вже отримала від співака 1,1 мільйона доларів в якості компенсації.

Теги: LifeStyle США Скандал Лікування Судді
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
сьогодні, 17:02 Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
Євген Магда 1194
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Річниця
сьогодні, 15:08 Річниця "настамнет" в Грузії, або Як Путін все програв
Блог Медіа 1773
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 13:01 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 330
Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
сьогодні, 12:00 Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
Євген Магда 2085
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук