Відомий бренд одягу звинуватили у плагіаті

Відомий французький бренд Yves Saint Laurent звинуватив у плагіаті синегальський бренд Tongoro через копіювання довгих клатчів.

Про це повідомляють на порталі Fashionista.

Засновник марки "Tongoro" Сара Діуф звернувся до видання з проханням розповісти про абсурдний плагіат дизайнерських речей. За словами Діуфа, Вакарелло скопіював дизайн витягнутих шкіряних сумок "Mburu". У Західній Африці слово "Mburu" перекладається як "хліб".

Це клатчі бренду "Mburu"Tongoro

Дизайнер синегальського бренду обурюється, адже "Yves Saint Laurent" презентував свої довгі клатчі в рамках тижня Паризької моди, незважаючи на те, що сумки "Mburu" були створені вже як рік тому.

Клатчі бренду Yves Saint Laurent

Засновик Tongoro наголошує, що їхні сумки коштують від 60 до 90 євро, в той час як скопійовані сумки Yves Saint Laurent будуть коштувати в 10 разів дорожче.

Я не міг повірити своїм очам. Це наша сумка. Ідеальна копія клатча "Mburu" від Tongoro, наш знаковий аксесуар. Де ще ви могли бачити сумку розміром 10х60см?

– обурюється Сара Діуф.

Представники бренду Yves Saint Laurent поки що цю ситуацію не коментують.

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