Відомий бренд презентував "розумний" мотоцикл

На виставці CES в Лас–Вегасі компанія Honda представила мотоцикл NC750, обладнаний системою Riding Assist.

Про це повідомляє Infokava.

Honda Riding Assist — комплексна технологія, яка дозволяє мотоциклу балансувати. Так, за допомогою неї мотоцикл не падає і навіть може самостійно їхати за власником.

Для балансування мотоцикл використовує свою власну вагу, "розумну" передню підвіску, а також переднє колесо, яке автоматично повертається в різні боки. Так чином він надійно фіксує мотоцикл на місці незалежно від того, чи перебуває на ньому людина чи ні.

Новітня модель Honda здатна самостійно рухатися зі швидкістю менше трьох кілометрів на годину.

Поки компанія не повідомляє, чи буде технологія Honda Riding Assist доступна в її майбутніх мотоциклах.

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