Відомий британський музикант голяком прорекламував свій новий альбом

На що тільки не підуть зірки, щоб привернути увагу до своєї роботи. Відомий британський музикант Джеймс Блант зробив дотепне відео, в якому голим рекламує свій новий альбом.
Співак, добре відомий нам через пісню "You" re Beautiful ", зняв ролик, лежачи у ванній, та прикрившись своєю платівкою.
"Я маю показати вам щось величезне", – пожартував Блант.
До слова, реліз альбому "Afterlove" запланований на 24 березня 2017 року.
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