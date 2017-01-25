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Відомий британський музикант голяком прорекламував свій новий альбом

00:29, сьогодні 2
Новий альбом можна буде почути 24 березня
Новий альбом можна буде почути 24 березня

На що тільки не підуть зірки, щоб привернути увагу до своєї роботи. Відомий британський музикант Джеймс Блант зробив дотепне відео, в якому голим рекламує свій новий альбом.

Співак, добре відомий нам через пісню "You" re Beautiful ", зняв ролик, лежачи у ванній, та прикрившись своєю платівкою.

"Я маю показати вам щось величезне", – пожартував Блант.

До слова, реліз альбому "Afterlove" запланований на 24 березня 2017 року.

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Теги: LifeStyle Музика Великобританія
Джерело: 24 Канал
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