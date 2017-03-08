Відомий етно-гурт зняв дивовижний кліп у засніжених Карпатах

Український етно-рок гурт "АтмАсфера" презентував пісню та кліп "На глибині", знятий у Норвегії та в українських Карпатах.

Зйомки кліпу проходили в Норвегії під час традиційного "Mantra diving" туру гурту в листопаді та в Україні на Драгобраті – у січні. Засніжені Карпати і сонячні кадри з Драгобрату виглядають просто неймовірно, додаючи пісні потрібної епічності та монументальності українських гір.

В цьому житті все змінюється так швидко, що не встигаєш збагнути цих змін. Ми ніби спостерігаємо через вікно десь усередині себе, як життя проноситься повз нас. І з’являється природне бажання затриматись хоч на мить, заплющити очі й зануритись в інший світ,

– розповідають про ідею нової роботи гурт "АтмАсфера" .

Унікальний музичний гурт "АтмАсфера" існує вже 14 років і їхні композиції – це санскрит та тексти з мантр і поєднання етнічних мотивів із сучасним оркестровим звучанням, які виконують солісти українською та англійською мовами. Серед учасників гурту – дівчата-близнята, доньки Юрія Яремчука, – музиканта жанру імпровізаційного джазу та авангарду.

У своїй творчості музиканти використовують такі інструменти як флейта, клавіші, гітара, мандоліна, арфа, гармонія, бузькі, різні перкусії, бас-гітара, саксонетт, дзвіночки, дарбука та інші інструменти.

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